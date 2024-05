Bologna-Juventus, probabili formazioni e dove vederla

È la prima delle due presenze che farà Paolo Montero sulla panchina della Juventus in attesa che lo sfidante di domani sera, Thiago Motta, diventi il tecnico della Vecchia Signora per la prossima stagione. Il Bologna non batte i bianconeri in Serie A al Dall’Ara dal 29 novembre 1998 (3-0 con le reti di Paramatti, Signori e Fontolan). Il match sarà visibile in esclusiva su DAZN lunedì 20 maggio alle ore 20:45.

Probabili formazioni Bologna-Juventus

BOLOGNA (4-1-4-1): Skorupski; Posch, Lucumì, Calafiori, Kristiansen; Freuler; Ndoye, Aebischer, Fabbian, Saelemaekers; Odgaard. All. Thiago Motta

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Iling Jr; Chiesa, Vlahovic. All. Montero