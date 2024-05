Giochi non ancora conclusi, bisognerà attendere gli ultimi 90 minuti di gioco in Serie A, ma potrebbero essere addirittura nove le squadre qualificate alle prossime coppe europee e sei potrebbero giocare la Champions League. Ma scopriamo tutte le combinazioni per le squadre italiane.

Serie A, le possibili combinazioni delle italiane in Europa

La Champions League ha già certe cinque squadre: Inter, Milan, Juventus, Bologna e Atalanta. C’è ancora speranza per la Roma. Se l’Atalanta dovesse vincere l’Europa League e concludere il proprio campionato al quinto posto, allora la squadra di De Rossi, sesta, conquisterebbe il pass per l’Europa dei grandi. Caso contrario, se l’Atalanta dovesse perdere la finale o dovesse vincerla ma arrivare tra le prime quattro in campionato, la Roma sesta andrebbe a giocare l’Europa League.

C’è poi la Lazio, la quale ha tre punti in meno dei giallorossi, ha perso il duello nei due derby e dunque non ha più chance per la Champions, ma giocherà in Europa League, anche se servirà un punto ancora.

Sul versante Europa e Conference League, la Fiorentina è ottava e aspetta la finale di Conference League in programma contro l’Olympiakos il 29 maggio. In caso di vittoria, per i viola si aprirebbero le porte dell’Europa League. In questo caso, il Torino, che occupa il nono posto, otterrebbe la qualificazione in Conference League. Nel caso in cui i Viola non dovessero vincere la Conference League, la qualificazione alla prossima edizione andrebbe all’ottava in classifica, che al momento è sempre la Fiorentina. C’è da sottolineare che, a 90 minuti dalla fine del campionato, il Torino ha 54 punti, il Napoli segue con 52. Entrambe le formazioni attendono la finale dei toscani.