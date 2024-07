Inter, Ag. Bastoni: “Manchester City e Real Madrid hanno chiesto il difensore”

Dopo lo sprint iniziale, in cui l’Inter ha ufficializzato i suoi primi 3 acquisti in meno di due settimane, il mercato dei neroazzurri, sia in entrata che in uscita, si è appiattito, e da Viale della Liberazione è da ormai più di qualche giorno che non si vede alcun giocatore ricevere il benvenuto o l’addio dalla società meneghina.

Inter, Bastoni è incedibile per i neroazzurri

A onor del vero, Marotta e Ausilio sono da giorni alla disperata ricerca di un nuovo braccetto di sinistra da affiancare a Bastoni, che si prepara a giocare la sua sesta stagione da protagonista con la maglia dell’Inter, club che lo ha lanciato titolari a soli 20 anni, riuscendo a conquistare, dopo alcune difficoltà, un posto stabile sia nell’11 di partenza prima di Conte e ora di Inzaghi, sia nel cuore dei suoi tifosi.

Tra i tanti attestati di stima ricevuti, oltre ai vari premi e trofei collezionati dal giovane difensore negli ultimi anni, ci sono stati anche degli approcci da parte di alcuni dei più importanti club d’Europa, che hanno provato a convincere, senza successo, il calciatore a lasciare Milano, come rivelato dal suo procuratore Tullio Tinti a Sky Sport:

“Il Manchester City chiese di Bastoni anni fa, recentemente il Real Madrid ha fatto lo stesso. L’Inter vuole vincere e non venderà i suoi top player come Bastoni”.