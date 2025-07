La Juventus ancora nel caos più totale sul versante attacco. Se i bianconeri non risolvono il futuro di Dusan Vlahovic non possono azzardare nuovi acquisti. Nelle ultime ore è spuntata la strada Premier League per l’attaccante serbo, situazione che spinge i bianconeri ad azzardare per un nuovo giocatore, nel mirino Adeyemi.

Juventus, Adeyemi con l’addio a Dusan

Il Manchester United, che già aveva vagliato il possibile arrivo dell’attaccante a gennaio quando la Juventus puntava Zirkzee per rinforzare l’attacco, è tornato sulle tracce del serbo. L’opzione Vlahovic starebbe prendendo di nuovo quota in casa Red Devils, mentre alla Continassa è riemerso il nome di Karim Adeyemi.

Già l’estate scorsa era un’idea della Juve, ma stavolta potrebbe concretizzarsi l’acquisto anche perché l’attaccante classe 2002 ha deciso di lasciare la Germania e continua a guardarsi attorno. Intanto il contratto con il Borussia è sempre più vicino alla scadenza e il club tedesco è pronto a lasciarlo partire. I tedeschi sono aperti a ricevere offerte. Per far muovere l’attaccante tedesco serve una somma tra 45-50 milioni. La Juve potrebbe muoversi definitivamente se riuscisse a far partire Vlahovic verso lo United.