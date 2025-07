Il mercato della Lazio è bloccato, al momento, ma questo non impedisce di organizzare i prossimi acquisti in vista dello sblocco. Il calciomercato Lazio entra in una fase di programmazione, la società biancoceleste si trova a dover fare a scelte strategiche importanti per costruire una rosa a Sarri che sia all’altezza degli obiettivi. Tra i piani principali c’è quello di portare Fabbian a Formello.

Lazio, Fabbian il nome che ha messo d’accordo tutti

Nel recente summit tenutosi a Formello tra Claudio Lotito, il ds Angelo Fabiani e lo staff tecnico, si è discusso ampiamente del futuro, con un focus particolare sul centrocampo, reparto della rosa da rinforzare al meglio in vista della prossima stagione. Il nome in pole tra i pensieri della totale dirigenza capitolina è uno: Giovanni Fabbian, attualmente in forza al Bologna.

Fabbian è il nome che ha messo in accordo tutti alla Lazio. Con Sarri e la mentalità della società biancoceleste, di puntare sui giovani, il giocatore è perfetto: 22 anni e 70 presenze col Bologna, 9 gol, mezzala, ma soprattutto costo accessibile. Il classe 2003 del Bologna ha una clausola di recompra a 12 milioni del suo ex club, l’Inter.