Napoli-Cremonese 4-0: grigiorossi abbattuti, i partenopei dilagano al Maradona

Il primo anticipo della 34esima giornata di Serie A Tim è andato in scena questa sera al Maradona. È appena terminata la gara Napoli-Cremonese con il risultato di 4-0.

Con la partita di oggi, e in attesa delle altre gare, il Napoli è piazzato in seconda posizione con 69 punti (-9 dall’Inter), mentre la Cremonese è al 17esimo posto con 28 punti, appena fuori dalla zona di retrocessione.

Napoli-Cremonese, il tabellino

Il primo tempo inizia subito con il botto. Dopo tre minuti il Napoli passa in vantaggio con McTominay. Nei minuti successivi la formazione di Antonio Conte crea un’occasione dopo l’altra, ma la squadra ospite è brava a difendere la propria porta. La squadra di Giampaolo non si rende mai pericolosa nei primi 45 minuti, ma proprio nei minuti finali sono gli azzurri a trovare due gol. Inizia Hojlund al 45′ su un bellissimo passaggio di Politano entra in difesa, crea un po’ di panico e va al tiro. Gol! Pochi istanti dopo, in pieno recupero, arriva il 3-0 di De Bruyne. Con un tiro piazzato nell’angolino in basso a destra spiazza il portiere avversario e segna il 3-0. Tutti negli spogliatoi.

Il secondo tempo riprende con lo stesso andamento del primo: Napoli con il piede sull’acceleratore. All’ottavo minuto della ripresa il Napoli si porta sul 4-0, con in gran gol dal limite di Allison Santos. Finalmente si vede la Cremonese sotto porta dei partenopei con Payero che prova un tiro, ma senza successo. Napoli costantemente all’attacco, le tigri si difendono bene. Nel finale di gara un fallo di mani, l’arbitro Doveri fischia un rigore per gli Azzurri. Sul dischetto si presenta McTominay. Audero intercetta la palla e nega il gol. Cremonese con meno paura e più decisione, mantiene il possesso palla nel finale di gara. Con gli ospiti che cercano il gol, l’arbitro fischia la fine del match. La gara termina con il risultato di 4-0 per il Napoli con una gara avvincente dei partenopei.

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic – Rrahmani, Buongiorno, Olivera (53′, Beukema)- Politano (53′, Mazzocchi), McTominay, Lobotka (53′ Gilmour), Gutierrez – De Bruyne (74′, Elmas), Alisson Santos – Hojlund (61′, Giovane). A disposizione: Meret, Contini, Juan Jesus, Gilmour, Elmas, Giovane, Mazzocchi, Beukema, Spinazzola, Anguissa. Allenatore: A.Conte.

CREMONESE (4-4-2): Audero – Terracciano, Baschirotto, Luperto (61′, Folino), Pezzella – Floriani (47′, Zerbin), Mussolini, Bondo (46′, Grassi), Payero, Maleh (78′, Maleh)- Okereke (46′, Vandeputte), Bonazzoli. A disposizione: Silvestri, Nava, Thorsby, Barbieri, Zerbin, Djuric, Bianchetti, Collocolo, Ceccherini, Vandeputte, Faye, Grassi, Folino, Sanabria. Allenatore: Gianpaolo.

Reti: 3′, McTominay (N); 45′, Hojlund (N); 45’+3′, De Bruyne (N); 52′, Allison Santos (N).

Ammonizioni: –

Espulsioni: –