Trattiva in continuo divenire. I bianconeri osservano

Osimhen-Juventus, si riaccende la luce sulla trattativa?

La trattativa per portare Osimhen al Galatasaray può dirsi tutto tranne che chiuso. Difatti, la società partenopea starebbe riscontrando problemi non solo legati al pagamento della clausola da 75 milioni, attualmente in essere, ma sulle garanzie bancarie che ne conseguono. Al momento il blocco è sostanziale e tutto nelle mani del club turco. La Juventus guarda interessata l’evolversi della questione.