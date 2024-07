Roma, accordo con Dovbyk a un passo | Ora l’offerta al Girona per chiudere subito

La Roma sta chiudendo in questi minuti l'accordo con l'entourage di Dovbyk, poi l'offerta al Girona da circa 35 milioni di euro.

Oggi il Girona ha postato alcuni scatti dell’allenamento odierno della squadra di Michel e nelle foto compare anche un sorridente Artem Dovbyk, centravanti ucraino al centro di una trattativa calda con la Roma. Dovbyk in settimana aveva saltato l’allenamento di mercoledì per definire i dettagli del suo trasferimento all’Atletico Madrid, ma ora i suoi agenti sono in trattativa serrata con la Roma e lui è tornato ad allenarsi.

Roma, c’è grande fiducia per Dovbyk | Vicinissimo l’accordo col calciatore, pronti 35 milioni per il Girona

La Roma proprio in questi minuti sta trattando con l’entourage del centravanti capocannoniere dell’ultima Liga e ha messo sul piatto uno uno stipendio da 3,5 milioni di euro netti a stagione, compresi i bonus, arrivando ad offrire al Girona 35 milioni di euro complessivi, circa la stessa proposta che era stata accettata da parte dell’Atletico Madrid. Lo stesso Dovbyk, intanto, lavora agli ordini di Michel in attesa di novità sul suo futuro.