Milan, possibile il riscatto di Abraham: l’unico ostacolo è quello economico

Con quattro reti in tre partite il centravanti inglese Tammy Abraham è in questo momento il capocannoniere della Coppa Italia. Nonostante un Milan entrato in scena solo dagli ottavi di finale, il calciatore classe ’97 fin qui è sempre andato a segno. Un momento magico per il giocatore della Roma in prestito al Milan. Milan che potrebbe confermare il giocatore a fine stagione visto il rendimento.

Milan, possibile il riscatto di Abraham

Non sarà semplice confermarlo, ma da un punto di vista economico, dipende anche da come terminerà la stagione dei rossoneri. Troppo alta la valutazione del cartellino, tra i venti e 25 milioni di euro, troppo alto anche l’ingaggio: 4.5 milioni di euro netti a stagione più lauti bonus. Nel frattempo, al centravanti inglese verrà chiesto di trascinare i compagni in questo rush finale. Soprattutto di segnare in quella Coppa Italia che è oggi il grande obiettivo dei Diavolo di Sergio Conceicao.

In più, c’è anche Alexis Saelemaekers da considerare, valutato più o meno quanto l’inglese ex Chelsea. Ciò che è certo è che, verso fine stagione, Milan e Roma si siederanno ad un tavolo a parlare di Abraham e Saelemaekers, con i numeri davanti e le prospettive.