Torna l’Europa League e la Lazio vola in Norvegia per affrontare il Bodo Glimt. Per Baroni non sarà semplice perché si ritrova ad affrontare nuovi infortuni e nuovi grattacapi per la formazione da schierare contro i norvegesi. L’ultimo giocatore perso è Tavarez.

Lazio, Tavarez out contro i norvegesi

Archiviata l’importante vittoria di ieri contro l’Atalanta, per la Lazio è già il momento di pensare alla sfida di andata di Europa League contro il Bodo Glimt, con l’obiettivo di blindare già in Norvegia il passaggio in semifinale. A pochi giorni dalla trasferta europea, si pensa alle possibili scelte di Baroni. Per quanto riguarda Tavares il calciatore con ogni probabilità non ci sarà, e il tecnico sia solo un affaticamento recuperabile in vista del derby.

La porta dovrebbe essere affidata a Provedel, che contro i nerazzurri invece aveva lasciato spazio a Mandas, mentre sulle corsie agiranno Hysaj e Marusic per affiancare Gila e Romagnoli. A centrocampo Guendouzi e Vecino, il quale sostituisce Rovella per squalifica, e Isaksen protagonista assoluto ieri sera. Per quanto riguarda Castellanos invece, Baroni lo porterà in Norvegia e molto probabilmente giocherà al massimo pochi minuti.