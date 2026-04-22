Claudio Lotito prova a spingere i suoi ragazzi con la promessa di un ricco premio in denaro in caso di finale di Coppa Italia. Questa sera, alla New Balance Arena di Bergamo andrà in scena Atalanta-Lazio. La gara di ritorno della semifinale dell’ambita Coppa nostrana all’andata è terminata 1-1. La vincente tra le due si ritroverà contro l’Inter in finale.

Atalanta-Lazio, la promessa di Lotito

Claudio Lotito per spingere i suoi giocatori a dare il massimo in questa delicata trasferta di Bergamo ha deciso di intervenire mettendo sul piatto un incentivo economico non indifferente. Lotito ha raddoppiato il premio per la vittoria della Coppa, passando dai 2 milioni inizialmente previsti a ben 4 milioni lordi. Un segnale forte che dimostra la priorità assoluta data a questo trofeo.

Il vincente di questa sera otterrà un record: diventerà in solitaria la seconda squadra a giocare più finali di Coppa Italia dal 2014-15 ad oggi. Al momento della discesa in campo, le due compagini sono entrambe ferme a 3 atti conclusivi disputati (esattamente come il Milan), e inseguono in questa speciale classifica solamente la Juventus a quota 8. Tutti chiamati alla vittoria, con il tecnico sotto pressione il quale cercherà di raggiungere l’impresa di riportare i suoi ragazzi a competere per il titolo tricolore. La partecipazione alla finale di Coppa Italia manca dai tempi di Simone Inzaghi, sono passati precisamente sette lunghi anni.