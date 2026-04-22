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mercoledì, Aprile 22, 2026
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Atalanta-Lazio, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv

Di
Anna Rosaria Iovino
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6
serie a enilive 2025 20226: lazio vs sassuolo
LA GRINTA DI MATTIA ZACCAGNI IN AZIONE ( FOTO DI SAVATORE FORNELLI )

La seconda semifinale di Coppa Italia in scena alla New Balance Arena di Bergamo tra Atalanta-Lazio. La partita si giocherà oggi, 22 aprile 2026, ore 21, arbitro della serata Andrea Colombo. La vincente di questa sera sfiderà l’Inter in finale.

Atalanta-Lazio, probabili formazioni

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, De Roon, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Krstovic. All. Palladino.

LAZIO (4-3-3): Motta; Lazzari, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni. All. Sarri.

Atalanta-Lazio: diretta tv e streaming

Atalanta-Lazio, ritorno della semifinale di Coppa Italia, è in programma mercoledì 22 aprile alle ore 21 alla New Balance Arena di Bergamo e sarà visibile in esclusiva in diretta in chiaro su Italia 1. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity.

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