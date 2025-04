La disastrosa stagione del Milan porterà a una totale rivoluzione a fine campionato. Una delle prime cose che verrà cambiata è il direttore sportivo. Il toto scommesse sul nuovo ds è partito già da un po’ di tempo e in pole sembrava esserci l’ex bianconero Fabio Paratici. Ma l’ipotesi è totalmente crollata. Nelle ultime ore è spuntato un nuovo nome: Igli Tare.

Milan, Igli Tare passa in pole per la corsa al ds

Ci sarà bisogno di una rivoluzione totale a partire dal direttore sportivo e dal nuovo allenatore: e da lì poi co la costruzione della nuova rosa. La scelta potrebbe seriamente ricadere sull’ex Lazio, prima da calciatore e poi da direttore sportivo, Igli Tare. Il Milan avrebbe scelto proprio Igli Tare per rilanciare il proprio progetto.

Tare torna quindi all’attenzione del club di via Aldo Rossi e non c’è da stupirsi. Fino a un mese fa era, appunto, il nome più caldo, passato in secondo piano per via di Pararici. Il Milan intende svoltare in maniera abbastanza evidente puntando su un italiano e, Tare, sembra essere quello giusto. L’ex Lazio ha trascorso sette anni sul campo tra Brescia, Bologna e Lazio, poi altri quindici da direttore sportivo.