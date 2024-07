Roma, Dovbyk si avvicina | Le ultime

Agenti dell’ucraino oggi a Roma

Proseguono intensamente i contatti tra Dovbyk e la Roma. Secondo quanto riportato da Sky Sport, nella giornata di oggi gli agenti del Pichichi della scorsa Liga sarebbero stati nella capitale per cercare un accordo con il club giallorosso. L’attaccante ucraino avrebbe infatti espresso la volontà andare alla Roma, nonostante un’offerta concreta da parte dell’Atletico Madrid. La società giallorossa, in virtù del patto verbale che starebbe maturando con il centravanti, starebbe valutando una prima offerta da presentare al Girona : Si parla di circa 30 milioni di parte fissa + eventuali bonus. I prossimi giorni saranno decisivi per capire se effettivamente Artem Dovbyk sarà una nuova pedina dello scacchiere di De Rossi.