Sampdoria – Salernitana, le probabili formazioni e dove vederla

La stagione della Sampdoria e della Salernitana passa dalla serata del Ferraris. Due nobili decadute della Serie B, partite con ben altri sogni e aspettative, culminate ai margini della classifica, con la testa verso la C. Blucerchiati senza vittorie da tre gare e momentaneamente, ai termini attuali, retrocessi nella categoria inferiore. I campani, diversamente, hanno un vantaggio di due punti, a pari merito con il Brescia, proprio sulla squadra genovese, e vengono da un periodo positivo, con tre vittorie nelle ultime quattro. L’ultimo precedente ha visto la Salernitana imporsi per 3-2 all’Arechi. La gara, in programma venerdì alle 20.30, sarà visibile, in esclusiva, su DAZN.

Sampdoria – Salernitana, le probabili formazioni:

SAMPDORIA (3-4-2-1): Cragno; Curto, Ferrari, Altare; Depaoli, Vieira, Ricci, Venuti; Sibilli, Akinsanmiro; Coda. All. Evani.

SALERNITANA (3-4-2-1): Christensen; Ruggeri, Ferrari, Lochoshvili; Ghiglione, Amatucci, Zuccon, Corazza; Soriano, Verde; Cerri. All. Marino.