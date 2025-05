I prossimi giorni saranno caldi in capitale, i motivi sono vari: i giallorossi sono in piena corsa Champions e i Friedkin stanno tornando per delineare il futuro del club. Nella giornata di oggi sono attesi nella Capitale. Il jet privato del presidente americano è arrivato nei giorni scorsi in Svizzera e tra qualche ora è pronto ad atterrare all’aeroporto di Ciampino.

Roma, quanti nomi per la panchina, Allegri in pole

Ma non finisce qui. A Roma c’è anche Massimiliano Allegri, ufficialmente per gli Internazionali d’Italia, ma potrebbe anche esserci un altro motivo, magari legato alla Roma. L’ex Juve è un nome sulla lista dei possibili post Ranieri sulla panchina della Roma. Già a novembre era stato finito nel mirino dei Friedkin ma l’operazione era molto complicata per via dei costi.

L’eventuale arrivo in Champions potrebbe aprire scenari diversi per la panchina. Ma occhi alla concorrenza del Milan e del Napoli in caso di addio di Antonio Conte. Allegri resta un allenatore molto richiesto, molto desiderato in capitale, ma restano confermati anche i contatti con Fabregas nei giorni scorsi, anche se c’è Germania, piace anche al Lipsia. In corsa c’era anche Farioli, ma la corsa è rallentata, il tecnico dell’Ajax vuole allenare all’estero e il Bayer Leverkusen ci sta pensando. Nelle ultime ore è tornato a circolare il nome di Gasperini.