Serie B: i risultati della 35^ giornata. Il Venezia torna in vetta, vince ancora il Palermo

Il venezia cala il tris al Bari e torna in vetta insieme al Frosinone anch’esso vincente che riesce a ribaltare lo svantaggio contro il Modena, poi ci pensa Ghedjemis con una doppietta regalare la vittoria ai ciociari. Il Venezia vince a Bari grazie ad una doppietta di Haps ed al solito Adorante, ed ora la Serie A è sempre più vicina, l’Avellino vince a Mantova e sogna i playoff, lo Spezia rifila sei reti al Sudtirol va a segno dopo una stagione anche Lapadula. Il Palermo nel posticipo batte 2-0 il Cesena grazie ad una doppietta di Pohjanpalo, mentre finisce 1-1 tra Juve Stabia e Catanzaro.

I risultati

Sampdoria-Monza 0-3

5’pt Cutrone, 13’pt Caso, 40’st Petagna

Bari-Venezia 0-3

19’pt e 46’pt Haps, 7’st Adorante

Mantova-Avellino 0-2

18’st Missori, 41’st Favilli

Modena-Frosinone 1-2

41’pt Massolin (M), 7’st e 15’st Ghedjemis (F)

Spezia-Südtirol 6-1

8’pt rig. Valoti (Sp), 20’pt Pecorino (Sü), 25’pt Di Serio (Sp), 33’pt Beruatto (Sp), 25’st Lapadula (Sp), 28’st Sernicola (Sp), 37’st Aurelio (Sp)

Palermo-Cesena 2-0

9’pt e 26’st Pohjanpalo

Juve Stabia-Catanzaro 1-1

Carrarese-Pescara

Padova-Reggiana

Empoli-Virtus Entella