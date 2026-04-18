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sabato, Aprile 18, 2026
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Serie B: i risultati della 35^ giornata. Il Venezia torna in vetta, vince ancora il Palermo

I risultati della 35^ giornata

Di
Salvatore Ciotta
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14

Il venezia cala il tris al Bari e torna in vetta insieme al Frosinone anch’esso vincente che riesce a ribaltare lo svantaggio contro il Modena, poi ci pensa Ghedjemis con una doppietta regalare la vittoria ai ciociari. Il Venezia vince a Bari grazie ad una doppietta di Haps ed al solito Adorante, ed ora la  Serie A è sempre più vicina, l’Avellino vince a Mantova e sogna i playoff, lo Spezia rifila sei reti al Sudtirol va a segno dopo una stagione anche Lapadula. Il Palermo nel posticipo batte 2-0 il Cesena grazie ad una doppietta di Pohjanpalo, mentre finisce 1-1 tra Juve Stabia e Catanzaro.

I risultati

Sampdoria-Monza 0-3
5’pt Cutrone, 13’pt Caso, 40’st Petagna

Bari-Venezia 0-3
19’pt e 46’pt Haps, 7’st Adorante

Mantova-Avellino 0-2
18’st Missori, 41’st Favilli

Modena-Frosinone 1-2
41’pt Massolin (M), 7’st e 15’st Ghedjemis (F)

Spezia-Südtirol 6-1
8’pt rig. Valoti (Sp), 20’pt Pecorino (Sü), 25’pt Di Serio (Sp), 33’pt Beruatto (Sp), 25’st Lapadula (Sp), 28’st Sernicola (Sp), 37’st Aurelio (Sp)

Palermo-Cesena 2-0
9’pt e 26’st Pohjanpalo

Juve Stabia-Catanzaro 1-1

Carrarese-Pescara

Padova-Reggiana

Empoli-Virtus Entella

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