Napoli-Lazio, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv

Al Maradona big match della 33esima giornata di Serie A Tim: Napoli-Lazio. La gara di Napoli in scena oggi, 18 aprile 2026, avrà fischio d’inizio alle ore 18, arbitrata da Zufferli.

Napoli-Lazio, probabili formazioni

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic; Beukema, Buongiorno, Olivera; Politano, Lobotka, Anguissa, Spinazzola; De Bruyne, McTominay; Hojlund. Allenatore: Conte. A disposizione: Meret, Contini, Gutierrez, Mazzocchi, Juan Jesus, Rrahmani, Gilmour, Elmas, Giovane, Santos.

LAZIO (4-3-3): Motta; Lazzari, Romagnoli, Provstgaard, Tavares; Basic, Cataldi, Taylor; Isaksen, Dia, Zaccagni. Allenatore: Sarri. A disposizione: Giacomone, Pannozzo, Hysaj, Gila, Patric, Pellegrini, Dele-Bashiru, Przyborek, Cancellieri, Pedror, Ratkov, Noslin, Maldini.

ARBITRO: Zufferli. ASSISTENTI: Lo Cicero-Cecconi. QUARTO UOMO: Feliciani. VAR: Di Bello. AVAR: Meraviglia.

Dove vedere Napoli-Lazio: diretta tv e streaming

La partita tra Napoli e Lazio è in programma alle ore 18 e sarà visibile in diretta in esclusiva su Dazn.