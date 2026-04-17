Il calciomercato Juventus entra sempre più nel vivo e nelle ultime ore spunta l’incontro tra Giorgio Chiellini è il nuovo talento greco Christos Mouzakitis. Ad Atene è nata una nuova stella che si ispira a Luka Modric, potrebbe regalare una nuova spinta al centrocampo bianconero.

Calciomercato Juventus, Christos Mouzakitis vicino ai bianconeri

La Juventus ha messo puntato il mirino sulla giovane e nuova promessa del calcio europeo: il greco Christos Mouzakitis. Il givanissimo talento greco, appena 19 anni, è un centrocampista dell’Olympiacos. Nonostante la giovanissima età, si è già imposto come leader tecnico della squadra. Non dimostra solo tecnica e qualità, si distingue per personalità ed una maturità fuori dal comune rispetto a molti dei suoi coetanei.

Si dimostra già un giocatore fantastico, in linea con le idee della società della Vecchia Signora, investire su giovani talenti. Classe 2006, Mouzakitis ha già attirato l’attenzione internazionale vincendo il Golden Boy Web, premio assegnato dai tifosi al miglior giovane in Europa. Le sue prestazioni hanno attirato le attenzioni di tutta Europa, inclusa la Juve. A Torino sono già pronti ad avanzare passi e provare ad anticipare tutta la concorrenza. La Juventus ha avviato i primi contatti esplorativi, Giorgio Chillini ha già incontrato il suo agente. A Torino l’intenzione è di portarlo alla Continassa nella prossima sessione di mercato e farlo crescere e adattare insieme a Yildiz e compagni.