Il calciomercato Lazio dovrebbe regalare non poche sorprese nella prossima sessione. Nelle ultime ore è venuto a galla l’interesse della società di Formello per l’attaccante Sebastiano Esposito. L’attaccante piace molto alla società, pronti a trattare per concludere l’affare.

Calciomercato Lazio, Sebastiano Esposito il profilo perfetto per l’attacco biancoceleste

A quanto pare la sessione estiva di calciomercato intorno ai biancocelesti si preannuncia infuocata. La dirigenza capitolina è decisa a rivoluzionare il reparto offensivo in vista della prossima stagione con la rosa, molto probabilmente, affidata a Rino Gattuso. Sebastiano Esposito, talento di proprietà del Cagliari, piace molto alla Lazio, ma sul mercato resta molto corteggiato, in corsa per l’attaccante ci sono anche Torino e Como.

Sebastiano Esposito rappresenta l’identikit ideale per la filosofia di gioco della nuova Lazio. Grazie alla guida di Pisacane, tecnico dei sardi, il giocatore ne è uscito valorizzato. Oggi tutti apprezzano la duttilità tattica del classe 2002. Si dovrà capire bene il prezzo del suo cartellino. Mentre il Cagliari lo ha riscattato dall’Inter per 4 milioni di euro (i nerazzurri vantano il 4% sulla futura rivendita), l’asta di partenza è già fissata a 15 milioni di euro. Quest’anno il valore dell’attaccante è salito alle stelle, grazie anche alla stagione vissuta con la maglia dei sardi: 36 presenze, 7 gol e 4 assist.