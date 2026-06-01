Il calciomercato Roma continua a guardarsi intorno alla ricerca delle giuste occasioni sulle quali puntare. La società capitolina mira a occasioni che possano alzare il livello della rosa senza compromettere gli equilibri economici. Spunta una novità interessante per il reparto offensivo.

Calciomercato Roma, Julian Brandt resta uno dei preferiti di Gasperini, società pronta a contrattare con i tedeschi

Tra i nomi monitorati dalla dirigenza romana per rinforzare l’organico a mister Gian Piero Gasperini c’è anche quello di Julian Brandt, trequartista del Borussia Dortmund e un vecchio pallino del tecnico di Grugliasco. L’affare, non semplice da raggiungere, potrebbe essere un’operazione da non sottovalutare, sicuramente complessa ma tanto vantaggiosa per i giallorossi. A favore della Roma remano il rapporto con Donyell Malen e una situazione contrattuale del giocatore che non piace a quest’ultimo.

Gasperini apprezza da tempo Julian Brandt, già dai tempi in cui allenava l’Atalanta. Il profilo del giocatore rientra totalmente negli schemi del tecnico, grazie a suo sistema di gioco grazie alla qualità tecnica, alla capacità di giocare tra le linee e soprattutto per la duttilità offensiva. Brandt potrebbe portare le sue qualità a Trigoria, la Roma potrebbe approfittare sul fatto che il contratto del fantasista con il Borussia Dortmund scade nel 2026 e al momento non risultano passi verso il rinnovo. Una situazione in totale stallo che dà vantaggio ai giallorossi. La Roma potrebbe spingere il club tedesco a valutare offerte già durante il mercato estivo.

Il tecnico romano spera di portare Brandt a Trigoria anche per poter ricreare in Serie A una connessione già consolidata, quella tra Malen e Brandt. I due giocavano insieme al Borussia Dortmund e hanno sempre mostrato un grande feeling, cosa che potrebbero regalare anche all’ambiente giallorosso. La Roma spera di ottenere anche uno sconto sul prezzo, anche perché Brandt compirà 30 anni il prossimo anno e, oggi, percepisce un ingaggio importante.