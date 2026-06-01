Il calciomercato Inter continua verso il rifacimento del look alla difesa. Negli ultimi mesi si sono susseguiti una lunga serie di nomi, oggi, oggi, sono spuntati due nuovi nomi: Alaba e Meguire.

Calciomercato Inter, offerti Alaba e Meguire, ma Omar Solet resta il principale obiettivo

Il mercato dell’Inter continua a concentrarsi sulla difesa, siccome Chivu ha bisogno di uno o due difensori centrali (il secondo dipende da una eventuale partenza di Bisseck) nelle ultime settimane sono arrivate due offerte importanti. A Viale della Liberazione sono arrivate due offerte: quella di David Alaba, 33 anni, che ha concluso per fine contratto la propria esperienza al Real Madrid, e quello di Harry Maguire, 32 anni, che è al cospetto del Manchester United.

Difficile che l’Inter possa prendere in considerazione l’offerta dei due giocatori. L’idea di Oaktree, supportata dalla dirigenza, è quella di ringiovanire la rosa e progettare investimenti a medio-lungo termine. L’arrivo di uno o due giocatori over 30 resta impraticabile. Il principale obiettivo per la difesa oggi resta Oumar Solet, i nerazzurri proveranno a portarlo via dall’Udinese. Si dovrà solo convincere la società friulana a scendere un po’ con il prezzo, la valutazione intorno ai 25 milioni è alta, ma potrebbe essere raggiunta attraverso la cessione di un giovane dell’Under 23.