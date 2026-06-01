Il calciomercato Milan, dopo la disdetta finale con la mancata qualificazione alla prossima Champions League, è pronto ad occuparsi delle cessioni. Prima di pensare a chi indosserà la maglia nella prossima stagione, a Via Aldo Rossi si preparano a chi dover salutare.

Calciomercato Milan, Leao, Rabiot e Modric verso l’addio

Al Milan regna l’instabilità, difficile capire chi dei top player resterà ancora a Milanello. L’esclusione dalla prossima Champions League, l’assenza di dirigenti per oltre una settimana e l’addio di Allegri hanno creato un clima di forte instabilità che rischia di tradursi in un intenso esodo di giocatori. A lasciare Milanello, molto probabilmente, per primo sarà Rafael Leao, che dopo sette anni in rossonero ha dichiarato senza mezzi termini di voler cambiare aria e provare una nuova esperienza all’estero. L’addio è anche arrivato in seguito alla rottura dei rapporti con i tifosi, che nel finale di stagione spesso lo hanno fischiato. Un addio annunciato, dunque, che il club proverà ad usare per monetizzare al meglio e poi investire i soldi in nuove entrare. Il club del Diavolo chiede almeno 50 milioni per lasciar partire il portoghese.

Non solo Leao, un futuro in bilico anche per Luka Modric. Il croato, che adesso pensa solo al Mondiale, dopo la fine della Coppa del Mondo penserà al suo futuro, al momento in stand-by. Infine, c’è Rabiot, molto probabilmente verso Napoli, per seguire Max Allegri. Prossime settimane, con l’apertura del mercato, di decederà per i big.