Il calciomercato Juventus potrebbe vedere concretizzarsi l’idea di portare Brahim Diaz a Torino. Il giocatore del Real Madrid, che conosce bene il campionato italiano, ha indossato la maglia del Milan, potrebbe tornare in Italia.

Calciomercato Juventus, avanzano i dialoghi con Brahim Diaz: vicino ad indossare la maglia dei bianconeri

La Juve e l’entourage di Brahim Diaz stanno dialogando da tempo. Il fantasista marocchino potrebbe passare in bianconero nei prossimi mesi. Il Real Madrid è pronto a mettere in atto una rivoluzione per la prossima annata e Brahim potrebbe non rientrare nel progetto delle Merengues. Tutto dipende da José Mourinho, il quale potrebbe volerlo alla sua corte.

Dalla Spagna filtra che la Juventus potrebbe ottenere Brahim Diaz con un prestito secco senza diritto di riscatto (a breve dovrebbero rincominciare i discorsi per il suo rinnovo di contratto, in scadenza a giugno 2027). Anche il possibile arrivo di Nico Paz potrebbe contare sulla sua esclusione, ma il Real potrebbe pensare di fargli fare un altro anno al Como. Le prossime settimane saranno decisive.