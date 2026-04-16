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giovedì, Aprile 16, 2026
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Calciomercato Juventus, le richieste di Spalletti per costruire una Juve super competitiva

Nel progetto di Spalletti per la Juve 2026/27 rientra anche Vlahovic.

Di
Anna Rosaria Iovino
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5533
juventus calcio
LUCIANO SPALLETTI SORRIDENTE ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

ll Calciomercato Juventus si articolerà anche sulle richieste di Luciano Spalletti che sembrano oltre che costose anche molto ambiziose. Il tecnico, arrivato a stagione in corso, adesso che ha certezza di restare, dovrà costruire una squadra che rispecchi il suo gioco e le sue necessità.

Calciomercato Juventus, i nomi fatti da Spalletti

Comunque vada a finire la stagione, con o senza la qualificazione alla prossima Champions League, la Juventus costruirà una squadra ad immagine e somiglianza del proprio allenatore e con un obiettivo chiaro davanti: tornare ad essere competitivi e all’altezza della storia bianconera.

Iniziano a spuntare i primi nomi sui quali la dirigenza dovrà lavorare a partire da adesso. Il tecnico ha chiesto 5 nuovi innesti ed un rinnovo. Per quanto riguarda quest’ultimo, si tratta di Dusan Vlahovic. Luciano Spalletti nel suo progetto di Juventus 2026/2027, ha inserito il serbo come centravanti titolare. Per quanto riguarda le altre 5 richieste dell’allenatore toscano, figurano: un portiere di esperienza, l’idea è Alisson. Necessità di intervenire in difesa con un difensore centrale, si punta in alto con Kim Min-Jae; e un esterno difensivo jolly, da valutare il nome.

Spalletti chiede anche due centrocampisti, uno con doti di costruzione e filtro e uno bravo su calci piazzati. Due nomi in pole: Lobotka e Bernardo Silva. Infine un altro centravanti da affiancare a Vlahovic, se rinnova. Idea Lewandowski o Kolo Muani.

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