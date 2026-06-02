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martedì, Giugno 2, 2026
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Calciomercato Serie B: idea Possanzini per il Modena, Pisa pressing su Pecchia, Calabro tra Padova e Cremonese

Il punto sulle panchine

Di
Salvatore Ciotta
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Pecchia è uno degli allenatori più contesi, Modena e Pisa pensano all’ex Parma, ma ad ora il club nerazzurro sarebbe in vantaggio, con il Modena che starebbe virando sull’ex Mantova Possanzini, allenatore che con il suo 4-2-3-1 propone un calcio offensivo ed il patron Rivetti sarebbe molto attratto da quanto fatto dall’ex giocatore di Brescia e Sampdoria.

Il Pisa è sempre in pressing su Pecchia, ci sarebbe da risolvere il nodo buonuscita che l’ex giocatore della Juve dovrebbe ricevere dal Parma, e per questo Meister del Pisa potrebbe andare il gialloblu dei ducali con eventuale sconto del cartellino.

Antonio Calabro potrebbe lasciare la Carrarese, su di lui ci sono Padova e Cremonese che nelle ultime ore sembra che si stia convincendo ad accelerare i tempi per un suo eventuale arrivo.

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