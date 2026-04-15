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mercoledì, Aprile 15, 2026
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Calciomercato Juventus, Kim Min‑Jae per alzare un muro in difesa

Parte Bremer? La Juve si tutela con Kim

Di
Anna Rosaria Iovino
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kim min jae ph: fornelli/keypress
Kim Min-jae ph: Fornelli/Keypress

Il calciomercato Juventus si concentra su un possibile sostituto di Bremer, forte personalità che guida la difesa bianconera da anni. Il nome che spunta fuori, per personalità, esperienza e qualità, è quello di Kim Min‑Jae. Il difensore, attualmente in forza al Bayer Monaco ha già militato in Serie A, nel Napoli.

Calciomercato Juventus, Kim Min‑Jae per alzare il muro in difesa

Kim Min‑Jae, difensore sudcoreano, è un’ex conoscenza di Luciano Spalletti. I due hanno lavorato insieme a Napoli, autori del terzo scudetto della società. L’idea di sostituire Bremer con lui è diventato un obiettivo importante. Il coreano del Bayern non piace solo a Spalletti, piacerebbe molto anche a Comolli portarlo alla Continassa. Non c’è ancora nessuna trattativa avviata, ma primi sondaggi sì. L’idea, considerando il prezzo, almeno per adesso è quella di un prestito.
Kim alla Juventus darebbe un grande impatto, grazie alla sua grande esperienza dopo il giro in Germania in casa Bayern, andrebbe a sostituire perfettamente Bremer. Dalla sua parte ha anche che conosce il campionato italiano, inoltre andrebbe a lavorare con Spalletti che conosce benissimo. L’unico ostacolo è il nodo economico: Kim guadagna molto, lo stipendio sarebbe ovviamente da limare.

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