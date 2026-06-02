Calciomercato Serie B: anche Zanetti nel casting del Pisa, su di lui anche il Lecce, Calabro verso la risoluzione

Il Pisa oltre ai profili di Pecchia e Baroni sembra interessato anche a Paolo Zanetti, che nell’ultima stagione è stato esonerato dal Verona con la squadra che all’epoca era ultima in classifica. Zanetti potrebbe risultare un uomo di esperienza per la Serie B, ma sull’allenatore ci sarebbe anche il Lecce che in caso di addio di Di Francesco punterebbe decisamente su di lui.

Nelle prossime ore Antonio Calabro rescinderà con la Carrarese, su di lui oltre a Cremonese e Padova ci sarebbe anche il Modena.