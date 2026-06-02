Il calciomercato Milan è concentrato sulla ricerca del prossimo allenatore. Archiviata il capitolo Max Allegri, Cardinale ed Ibra stanno cercando il prossimo tecnico al quale affidare il Diavolo nella prossima stagione.

Calciomercato Milan, i primi nomi per il post Allegri: in pole Rangnick

Il sogno della dirigenza rossonera è portare Rangnick a Milanello, l’uomo perfetto su cui ricostruire il Diavolo. il responsabile di tutta l’area sportiva. L’ex tecnico del Salisburgo è attualmente il ct della nazionale e i vertici di Vienna vorrebbero blindarlo anche oltre la prossima Coppa del Mondo. Nel frattempo che Rangnick capisce la direzione del suo futuro, a Milano si valutano altre personalità interessanti.

Il Milan deve iniziare al più presto a programmare mercato e, più in generale, la prossima stagione, quindi necessita di ingaggiare quanto prima un nuovo tecnico. Nei prossimi giorni si attende la risposta definitiva di Rangnick. Intanto il Milan segue altre due piste: Matthias Jaissle e Mauricio Pochettino. Il primo, Matthias Jaissle, 38enne allenatore dell’Al Ahli; il secondo, un po’ più indietro nella classifica del gradimento, è Mauricio Pochettino, attualmente ct degli USA.