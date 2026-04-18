Finisce 1-1 all’Olimpico tra Roma ed Atalanta. Si complica la rincorsa alla Champions.

Finisce in parità la sfida dell’olimpico tra Roma ed Atalanta, ed ora la zona Champions potrebbe allontanarsi definitivamente se la Juventus domani batte il Bologna. I gol nel primo tempo, Atalanta in vantaggio con Krstovic con un bel tiro dal limite, pareggio nel finale di Hermoso che prende una corta respinta della difesa e batte Carnesecchi. Nella ripresa meglio la Roma che impegna in diverso occasioni l’estremo difensore neroazzurro, mentre Hermoso di testa coglie un clamoroso incrocio dei pali.
Il tabellino
Roma-Atalanta 1-1
ROMA: Svilar, Mancini (dal 15′ st Ghilardi), Ndicka, Hermoso, Celik, Cristante, El Aynaoui (dal 15′ st Pisilli), Rensch (dal 31′ st Tsimikas), Soulé (dal 27′ st Vaz), El Shaarawy (dal 15′ st Venturino), Malen. A disposizione: De Marzi, Gollini, Angelino, Tsimikas, Venturino, Ziolkowski, Pisilli, Vaz, Ghilardi, Zaragoza. Allenatore: Gian Piero Gasperini.
ATALANTA: Carnesecchi, Scalvini (dal 1′ st Ahanor), Djimsiti, Kolašinac (dal 1′ st Kossounou), Bellanova (dal 9′ st Bernasconi), de Roon, Éderson (dal 35′ st Pašalić), Zappacosta, De Ketelaere (dal 1′ st Zalewski), Raspadori, Krstović. A disposizione: Pardel, Sportiello, Kossounou, Bakker, Musah, Pašalić, Scamacca, Samardžić, Obrić, Bernasconi, Zalewski, Ahanor. Allenatore: Raffaele Palladino
Reti: al 12′ pt Krstovic, al 45′ pt Hermoso
Ammonizioni: Ederson, Pisilli