Napoli-Lazio 0-2: biancocelesti perfetti, ko e fischi per gli azzurri

Al Maradona è andato in scena il match Napoli-Lazio. La partita, guidata dall’arbitro Zufferli, è finita con il risultato di 2-0 per i biancocelesti. In gol la Lazio al minuto 6 con Cancelleri. Nel secondo tempo i biancocelesti raddoppiano con Basic al 57′.

Con il risultato di oggi, e in attesa degli altri match della Serie A, il Napoli è al secondo posto con 65 punti, mentre la Lazio è al nono posto con 47 punti.

Napoli-Lazio, il tabellino

Il primo tempo vede i biancocelesti subito in accelerata. Dopo appena sei minuti la formazione di Maurizio Sarri passa in vantaggio con Cancelleri. Il giocatore raccoglie l’ultimo passaggio, fatto da Taylor, e calcia basso verso il centro. Il portiere dei partenopei non poteva parare questo tiro. Dopo mezz’ora con le due squadre che provano a creare occasioni, la Lazio si procura un rigore. Dal dischetto Zaccagni, ma il giocatore perde l’occasione di portare la sua squadra sul 2-0. Il tiro viene intercettato da Vanja Milinkovic-Savic che, con un tuffo eccellente, evita il gol. Verso la fine del primo tempo la Lazio va vicino al gol del doppio vantaggio sempre con Cancellieri. Il tempo finisce, e l’arbitro manda tutti negli spogliatoi con il risultato parziale di 1-0 per gli ospiti. Napoli fischiato dai propri tifosi.

Il secondo tempo inizia con il Napoli che fa due cambi. Antonio Conte prova a cambiare le carte in campo per trovare più intensità di gioco. Ma dopo dieci minuti dall’inizio della seconda frazione di gioco la Lazio trova lo spazio del 2-0. Al 57′ Basic raddoppia, il giocatore si trova il pallone tra i piedi e tira da fuori area. Pallone fuori dalla portata di Vanja Milinkovic-Savic, punteggio di 0:2. La gara finisce con questo punteggio dopo una splendida gara da parte dei biancocelesti. Azzurri spenti e irriconoscibili.

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Olivera; Politano (72′, Mzzocchi), Lobotka (64′, Giovane), Anguissa (46′, Allison Santos), Spinazzola (64′, Gutierrez); McTominay, De Bruyne (46′, Elmas); Hojlund. Allenatore: Antonio Conte.

A disposizione: Meret, Contini, Gutierrez, Juan Jesus, Gilmour, Rrahmani, Elmas, Giovane, Alisson Santos, Mazzocchi.

LAZIO (4-3-3): Motta; Lazzari, Gila (61′, Provstgaard), Romagnoli, Nuno Tavares; Basic (71′, Dele-Bashiru), Cataldi (61′, Patric), Taylor; Cancellieri, Noslin, Zaccagni (61′, Dia). Allenatore: Maurizio Sarri.

A disposizione: Pannozzo, Giacomone, Pellegrini, Patric, Dele-Bashiru, Pedro, Isaksen, Dia, Ratkov, Belahyane, Hysaj, Provstgaard, Maldini, Przyborek.

Reti: 6′, Cancelleri (L); 31′, rigore sbagliato Zaccagni (L); 57′, Basic (L);

Ammonizioni: 30′, Lobotka (N); 33′, Cataldi (L); 61′, Taylor K. (L); 90’+1′, Dia (L).

Espulsioni: –