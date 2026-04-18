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sabato, Aprile 18, 2026
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Roma-Atalanta, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv

Di
Anna Rosaria Iovino
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serie a tim 2023 2024: roma vs atalanta
GLI EX GIANLUCA MANCINI E GIANLUCA SCAMACCA IN AZIONE ( FOTO FORNELLI/KEYPRESS )

All’Olimpico in scena Roma-Atalanta. La partita, valida per la 33esima giornata di Serie A Tim, si giocherà oggi, 18 aprile 2026 ore 20:45. L’arbitro della gara sarà Mercenaro di Genova.

Roma-Atalanta, probabili formazioni

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Ndicka, Hermoso; Celik, El Aynaoui, Cristante, Rensch; Soulé, El Shaarawy; Malen. Allenatore: Gasperini.
A disposizione: Gollini, De Marzi, Ziolkowski, Tsimikas, Vaz, Venturino, Angelino, Arena, Zaragoza.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Krstovic. Allenatore: Palladino.
A disposizione: Sportiello, Pardel, Kossounou, Ahanor, Pasalic, Bellanova, Musah, Bakker, Samardzic, Raspadori, Scamacca.

ARBITRO: Marcenaro di Genova. ASSISTENTI: Baccini-C. Rossi. IV UFFICIALE: L. Sacchi. VAR: Guida. ASS. VAR: Sozza.

Roma-Atalanta: diretta tv e streaming

Roma-Atalanta, gara valida per la 33ª giornata del campionato di Serie A, è in programma sabato 18 aprile alle ore 20.45 allo stadio Olimpico di Roma e sarà visibile in diretta su Dazn, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (251). Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.

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