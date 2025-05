UEFA Europa League, la finale sarà Tottenham-Manchester United: i risultati della serata

La finale di UEFA Europa League sarà Tottenham-Manchester United. Le inglesi, a conferma di quanto visto nella gara d’andata, la fanno da padrone e andranno a giocarsi l’ultimo atto del torneo a Bilbao il prossimo 21 maggio. Risultato nettissimo nel doppio confronto. Gli Spurs passano anche in trasferta e spazzano via il Bodø/Glimt, grazie alle reti di Porro e Solanke. A Old Trafford trionfano i Red Devils, i quali, dopo il 3-0 dell’andata, si impongono con un nettissimo 4-1 e vanno in finale.

UEFA Europa League, i risultati:

Manchester United-Athletic Bilbao 4-1: 31′ Jauregizar (A); 72′, 91′ Mount (M); 79′ Casemiro (M); 85′ Højlund (M)

Bodø/Glimt-Tottenham 0-2: 63′ Solanke (T); 69′ Porro (T)