Fluminense-Chelsea, le probabili formazioni e dove vederla

Fluminense e Chelsea si incontrano al MetLife Stadium di East Rutherford, New Jersey e puntano entrambe a fare la storia: la vincitrice, infatti, approderà nella prima finale del Mondiale per Club FIFA. Il Tricolor non ha intenzione di lasciarsi sfuggire questa ghiottissima occasione per entrare nella storia e Renato Gaucho ha intenzione di puntare forte sulla coppia d’attacco formata da Arias e Cano, mentre in difesa probabilmente ci sarà Thiago Silva dal primo minuto. Nei Blues, invece, dovrebbe tornare Pedro Neto dal primo minuto, ma la vera novità riguarda il centro dell’attacco: Maresca, infatti, pensa al debutto di Joao Pedro, appena arrivato dal Brighton. La partita, in programma martedì 8 luglio alle 21:00 (ora italiana) verrà trasmessa su DAZN e Canale 5.

Fluminense-Chelsea, le probabili formazioni

FLUMINENSE (3-5-2): Fabio; Ignacio, Thiago Silva, Thiago Santos; Samuel Xavier, Bernal, Hercules, Nonato, Fuentes; Arias, Cano. All. Renato Gaucho.

CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; Malo Gusto, Chalobah, Adarabioyo, Cucurella; Enzo Fernandez, James; Palmer, Nkunku, Pedro Neto; Joao Pedro. All. Maresca.