La stagione sta volgendo al termine, le società si ritroveranno a fare di nuovo i conti per organizzare la rosa in vista della prossima. La società rossonera ha da regolare i conti con tre senatori del Milan: Mike Maignan, Theo Hernandez e Rafael Leao.

Milan, i tre senatori hanno intenzione di restare

I tre giocatori hanno comunicato alla dirigenza rossonera la loro intenzione di restare al Milan anche nella prossima stagione. Il contratto di Maignan scade nel 2026 e dovrà essere rinnovato se il Milan vuole mantenerlo in rosa. La conferma di Maignan sarebbe importante per la stabilità della squadra e per il progetto tecnico. Maignan vuole concludere la stagione con la vittoria della Coppa Italia, che sarebbe un importante traguardo per lui e per la squadra.

Per quanto riguarda Theo Hernandez, il francese con il Milan ha un contratto che scade il 30 giugno 2026, ma il suo ultimo prolungamento risale all’11 febbraio 2022. Questo significa che, alla fine della prossima stagione, mancherà solo un anno alla scadenza, riducendo sensibilmente il margine di manovra del Milan.

Poi c’è da regolare anche il futuro con Leao. Rafael aveva rinnovato il contratto con il Milan nel 2023. Il 23enne attaccante portoghese aveva firmato fino al giugno del 2028 con un ingaggio da 5 milioni e bonus progressivi durante l’anno.