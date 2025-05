Vincere è importante, soprattutto in competizioni come la Champions League. Vincere assicura ricavi supplementari, tra premi e bonus degli sponsor, attraverso i quali una squadra può essere rafforzata e rinnovata. L’Inter ha raggiunto la finale di Champions e ha incassato ricavi importanti, entrate che porteranno ad un mercato di livello.

Inter, che tesoretto per i nerazzurri

Non solo il lavoro fatto dalla società, anche Inzaghi e i giocatori hanno fatto la loro parte, conquistando titoli, trofei e vittorie, tra Italia ed Europa, che hanno contribuito a sistemare i conti della società. Il risultato è che ora, con la seconda finale di Champions raggiunta in appena tre anni, il club nerazzurro si avvia a chiudere il prossimo bilancio in abbondante attivo. Andare a Monaco di Baviera il 31 maggio, infatti, ha fatto salire il montepremi Uefa alla straordinaria cifra di 132 milioni di euro. Che potrebbero diventare addirittura 150 in caso di trionfo.

I conti non finiscono qui, ci sono anche gli incassi del botteghino. Con il Barcellona è stato registrato il record assoluto per l’Italia: 14,7 milioni. Mentre con il Bayern erano stati 10 milioni. Inoltre ci sono i soldi del campionato e della Coppa Italia: la semifinale con il Milan, ad esempio, ne ha portati 5,8. Seguonoi diritti tv nazionale e infine arriverà anche il Mondiale per club della Fifa. L’Inter parte da un minimo garantito di 24 milioni, ma può spingersi bel oltre i 100 arrivando in fondo.

Mercato già in accelerata per la società nerazzurra, il primo colpo messo a segno è Sucic, già da un paio di mesi. Verrà tesserato a inizio giugno e parteciperà al Mondiale per club. Si spera di fare lo stesso con Luis Henrique, anche se c’è da accordarsi con il prezzo: l’Inter offre 25 milioni mentre il Marsiglia ne chiede 30.