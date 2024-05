La Lazio, con Tudor in panchina, è riuscita a ritrovare la stabilità, ma non è bastata per raggiungere il sogno qualificazione alla prossima Champions League. I biancocelesti proveranno a raggiungere la qualificazione all’Europa League.

Lazio, un punto per l’Europa League

La Lazio ha visto sfumare il sogno Champions League, e adesso la testa dovrà concentrarsi totalmente sul raggiungere matematicamente la qualificazione alla prossima Europa League. In vista dell’ultima di campionato, il settimo posto se lo giocano i biancocelesti e la Fiorentina.

Non è un’impresa impossibile, alla squadra di Tudor basterebbe un punto nell’ultima giornata, quando si troverà contro il Sassuolo. Per assicurarsi la qualificazione, anche in caso di sconfitta l’Europa League sembrerebbe alla portata. Infatti, a quel punto, ai viola servirebbero due vittorie nelle due partite che le sono rimaste da giocare per superare i biancocelesti in classifica. La Fiorentina il 2 giungo dovrà recuperare la sfida contro l’Atalanta, annullata dopo il malore di Joe Malone lo scorso 17 marzo.

La notizia del recupero del match tra le due squadre ha generato un po’ di polemiche, anche dallo stesso Tudor nell’ultima conferenza stampa. Tudor, alla vigilia di Inter-Lazio: “Dobbiamo aspettare una settimana per capire quello che succederà, non si tratta di avvantaggiare qualcuno ma di regolarità del campionato. Non è bello per nessuno e penso che bisogna migliorare su questo”.