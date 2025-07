Si tenta di trattenere i big come Guendouzi. Il suo eventuale addio rappresenterebbe un significativo indebolimento per una Lazio già impossibilitata a rinforzarsi.

Matteo Guendouzi non ha dubbi: il suo futuro sarà ancora alla Lazio. Il centrocampista francese ha comunicato già da tempo alla società di Formello di voler proseguire l’avventura nella Capitale. Sicuramente un buona notizia per la società di Lotito, ma dall’Inghilterra suonano sirene dalla Premier League per il giocatore.

Lazio, sirene inglesi per Guendouzi

Le sirene della Premier League affascinano ogni giocatore ma, nel caso di Guendouzi sembrano destinate a rimanere sullo sfondo, anche perché non è semplice trovare una squadra disposta a coprire la clausola rescissoria da 50 milioni di euro. Al momento, senza offerte reali, l’ipotesi di un trasferimento in Premir si raffredda.

Sebbene la società abbia ribadito l’intenzione di non vendere alcun “big”, una tale cifra potrebbe tentare un club acquirente, mettendo la Lazio di fronte a una difficile decisione. Il ritorno di Maurizio Sarri sulla panchina sembrava aver “bloccato” i propositi di partenza di alcuni giocatori, ma le dinamiche del mercato possono essere imprevedibili. Il tecnico ha chiesto una rosa snella, non oltre i 20 giocatori di movimento per il suo conosciutissimo 4-3-3. Sicuramente nei progetti di Sarri non c’è la possibilità di perdere un elemento chiave come Guendouzi. Il giocatore potrebbe anche partire, ma andrebbe rimpiazzato, caso contrario si complicherebbe notevolmente il piano per la sua rosa. La posizione del francese sarà quindi monitorata attentamente nelle prossime settimane, poiché il suo eventuale addio rappresenterebbe un significativo indebolimento per una Lazio già impossibilitata a rinforzarsi a causa del mercato bloccato.