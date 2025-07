La Juventus sul mercato si muove di nuovo con forte interesse su Granit Xhaka, fino a pochi giorni fa seguito dal Milan che poi ha cambiato rotta. Il centrocampista del Bayer Leverkusen torna nel mirino bianconero dopo qualche anno.

Juventus, obiettivo svizzero: Xhaka per rinforzare il centrocampo

Il calciatore della Nazionale svizzera rappresenta ora una nuova opzione per la mediana di Igor Tudor. L’interesse c’è, ma l’arrivo del giocatore può avverarsi solo a patto che prima venga sbloccata un’uscita dal reparto, necessaria non solo per motivi economici ma anche per mantenere l’equilibrio numerico della rosa. La chiave dell’operazione resta fare uscire Douglas Luiz, finito ai margini del progetto e ora al centro di trattative in uscita.

L’interesse della Vecchia Signora per Xhaka nasce da una necessità tecnica chiara: Tudor ha chiesto un centrocampista d’esperienza, capace di contribuire in entrambe le fasi e di alzare il livello del reparto e lo svizzero risponde perfettamente a queste necessità richieste dal tecnico. Xhaka ha giocato in tanti club, attualmente arriva da una stagione storica sotto la guida di Xabi Alonso, con la conquista della Bundesliga. I tedeschi chiedono almeno 35 milioni di euro per fare partire il giocatore.