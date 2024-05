Milan-Pioli, prima l’ultima con la Salernitana poi le trattative per l’addio

Inizia l’ultima settimana da allenatore del Milan per Stefano Pioli. Contro la Salernitana ci sarà il saluto a San Siro ma prima di quella data è possibile un incontro tra le parti per decidere le modalità per la separazione. Il tecnico ha un altro anno di contratto e bisogna capire anche come arrivare alla separazione.

Milan, esonero o rescissione consensuale per Pioli, poi il nuovo allenatore

Secondo il Corriere dello Sport, le opzioni sono due: l’esonero sarebbe economicamente meno convenente per il club, in quanto dovrebbe assicurare al tecnico e al suo staff un altro anno di stipendio da 4 milioni netti (contratto che verrebbe interrotto poi se Pioli dovesse trovare un’altra squadra); mentre c’è anche l’ipotesi della risoluzione consensuale con una buonuscita all’allenatore (potrebbe esserci un accordo per metà dello stipendio) ma dipenderà anche dalla volontà dell’allenatore di trattare e non è scontato che accada.