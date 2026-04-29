Il calciomercato Milan potrebbe regalare uno scenario entusiasmante per tutto l’ambiente rossonero. Nell’aria un possibile scambio con il Manchester United al quale piace Leao, e nella trattativa inserirebbe Zirkzee.

Calciomercato Milan, attacco Sorloth-Zirkzee

Una stagione tremenda a livello di risultato per il reparto offensivo del Milan. A fine stagione la società di Via Aldo Rossi si occuperà di rifare totalmente il look all’attacco. Tutti sul mercato, da Rafa Leao a Fullkrug, il tedesco non verrà riscattato, fino a Nkunku e Gimenez.

Mentre si organizzano le partenze, si pensa anche agli arrivi. Il primo è quello di Sorloth di cui si è già detto da settimane che è nel mirino del Diavolo. L’attaccante norvegese è chiuso all’Atletico Madrid, ha intenzione di vivere un’esperienza da protagonista altrove, il Milan è il posto giusto. La società è già pronta a mettere sul piatto una ventina di milioni. Gli spagnoli pretendono circa 30 milioni, cifra che il Milan potrebbe raggiungere.

La novità di mercato, aggiuntasi da poco, è l’arrivo di Zirkzee per creare una coppia d’attacco bomba con Sorloth. L’attaccante portoghese piace molto al Manchester United. Il Milan, però, pretende per la sua cessione 50 milioni. Lo United ci ha pensato su e ha rilanciato inserendo una contropartita con l’ex attaccante del Bologna. A Milano valuteranno lo scambio che potrebbe rivelarsi interessante.