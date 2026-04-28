Il calciomercato Milan continua a lavorare sul prossimo attaccante su cui puntare nella prossima stagione. A Via Aldo Rossi la lista di Igli Tare continua ad arricchirsi di nomi, l’ultimo inserito nel mirino rossonero è Gonçalo Ramos.

Calciomercato Milan, Gonçalo Ramos nel mirino

A Milano stanno preparando i colpi per la prossima estate. Il Milan ha bisogno di rinforzarsi, e prepara una rivoluzione, soprattutto nel reparto offensivo, che quest’anno ha avuto grandi difficoltà. Max Allegri chiede un attaccante di spessore, uno che faccia gol insomma. I nomi accostati al Milan spuntano uno dopo l’altro ogni giorno. Ad oggi, i nomi in ballo sono tanti, negli ultimi giorno si è aggunto quello di Gonçalo Ramos. A confermalo, quindi rendere la notizia certa, è il collega Andrea Losapio. La punta di origine portoghese, attualmente in forza al Psg fino al 2028, sembra essere in uscita da Parigi.

L’attaccante classe 2001 è alla ricerca di nuove sfide, oggi percepisce uno stipendio di circa 3 milioni di euro netti a stagione. In questa stagione ha realizzato 12 gol in 41 presenze in tutte le competizioni. Considerando lo stipendio e le sue qualità, potrebbe essere la scelta giusta su cui puntare nella prossima stagione.