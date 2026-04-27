Il calciomercato Milan prepara un gran colpo a sorpresa per la prossima stagione. Max Allegri chiede acquisti per creare la sua squadra da Champions League. Tra i nomi in lista spunta anche quello di Sorloth.

Calciomercato Milan, il piano Sorloth

L’attaccante norvegese, attualmente in forza all’Atletico Madrid, è un talentuoso giocatore. In Spagna il suo talento viene oscurato da Griezmann e Alvarez, e in aggiunta Lookman dallo scorso gennaio. Sorloth cerca nuove sfide, con Simeone c’è poco feeling e non c’è mai troppo spazio per lui. Sorloth già dalla scorsa sessione, quella invernale, poteva andar via, ma probabilmente lo farà in estate. L’attaccante norvegese dell’Atletico Madrid è diventato l’obiettivo numero uno dei rossoneri, pronti a puntare sulla sua fisicità imponente e su un fiuto del gol che lo ha portato a segnare 41 reti nelle ultime due stagioni, nonostante nella stagione in corso abbia giocato di meno.

Due anni fa gli spagnoli lo avevano pagato 32 milioni di euro, oggi potrebbe costare intorno ai 20 milioni più bonus. In questo caso sarebbe un prezzo più lecito. Max Allegri spera di avere l’attaccante a Milanello. Nel caso la dirigenza non riuscisse a chiudere per il norvegese, le alternative non mancano e portano sempre a Dusan Vlahovic, Robert Lewandowski e Nicolas Jackson.