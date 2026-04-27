Il calciomercato Inter ha un obiettivo fisso da tempo: Manu Koné della Roma. In capitale non lasceranno partire il francese con facilità, bisognerà agire bene per portare via il giocatore dai giallorossi ed avviare la trattativa. Intanto sembra che i capitolini siano interessati ad un giocatore nerazzurro. La contropartita potrebbe essere la soluzione.

Calciomercato Inter, Frattesi il nome per svoltare nella trattiva per Koné

Tra gli obiettivi dell’Inter per la prossima stagione c’è sempre Manu Kone della Roma. Il centrocampista francese è nel mirino dei nerazzurri dalla scorsa estate e ancora oggi resta l’obiettivo di mercato da raggiungere di Ausilio.

La richiesta dei romani è sempre di 45 milioni, un prezzo davvero alto. La Roma potrebbe accettare di perdere il francese perché il suo addio frutterebbe una plusvalenza di circa 35 milioni di euro. La trattativa va fatta entro il 30 giugno, scadenza per non incombere nel fairplay. Ciò che potrebbe dare la svolta alla trattativa di Koné all’Inter si chiama Davide Frattesi che ogni anno torna ad essere un nome per il futuro. Negli ultimi giorni i giallorossi avevano chiesto ulteriori informazioni.