Il calciomercato Inter potrebbe aver risolto il problema del nuovo portiere. Ivan Provedel potrebbe arrivare a breve in nerazzurro. Tutto dipende dalla Lazio e da Rino Gattuso.

Calciomercato Inter, arriva Provedel, il secondo portiere vice di Martinez

Il nuovo tecnico della Lazio, ieri, ha avuto modo di parlare anche con Ivan Provedel. Nella giornata di ieri, tra le prime cose fatte da nuovo allenatore della Lazio, Rino Gattuso ha avuto un confronto anche con i giocatori. Il portiere non ha intenzione di lasciare, ma il classe 1994 chiede garanzie: vuole essere il titolare. Questa situazione si potrebbe verificare solo il caso di cessione di Mandas, sul quale il Bournemouth non sembra intenzionato a puntare dopo gli zero minuti concessi in stagione. Per questo a Formello andrà fatta una scelta su chi sarà il portiere del futuro. In caso di mancata titolarità, Ivan Provedel è pronto ad andare all’Inter.

L’Inter, intanto, ha scelto le nuove gerarchie per la porta nella prossima stagione. Con Martinez che sarà promosso come titolare, ci sarà bisogno di un vice alle sue spalle, i nerazzurri hanno pensato a Ivan Provedel.

Il portiere che potrebbe lasciare la Lazio nel corso di quest’estate e può partire a prezzo di saldo. L‘operazione Provedel-Inter dovrebbe aggirarsi tra i 2 e i 3 milioni di euro totali.