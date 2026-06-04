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giovedì, Giugno 4, 2026
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Calciomercato Juventus, per il dopo Vlahovic spunta Alexander Sorloth

Di
Anna Rosaria Iovino
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serie a enilive 2024 2025: lazio vs juventus
DUSAN VLAHOVIC PENSIEROSO GUARDA IN ALTO ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Il calciomercato Juventus ieri ha assistito all’addio a Dusan Vlahovic, adesso la concentrazione passa tutta sul prossimo attaccante. Tra le idee della dirigenza della Vecchia Signora spunta il nome di Alexander Sorloth.

Calciomercato Juventus, il dopo Dusan Vlahovic ha un nome: Sorloth

La dirigenza della Juve lavora già al post Dusan Vlahovic. Dopo aver incassato la volontà del serbo di non rinnovare con i bianconeri, Comollì e Chiellini si sono mobilitati subito per trovare il prossimo centravanti della Juventus. Il primo nome venuto fuori è quello di Alexander Sørloth.

L’attaccante norvegese, attualmente in forza all’Atletico Madrid, ha trovato poco spazio nella stagione appena conclusa e starebbe valutando l’addio. Le indiscrezioni di mercato parlano di una dirigenza bianconera che ha già mosso i primi passi. La Juve avrebbe già presi i primi contatti con l’entourage dell’attaccante dell’Atletico. L’attacante, che lo scorso dicembre ha compiuto 30 anni, è stato accostato anche al mercato del Milan. Il costo del suo cartellino è di circa 35 milioni di euro, ma la Juve potrebbe anche provare a contrattare con gli spagnoli per un prestito con diritto di riscatto.

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