Il calciomercato Juventus vive la prima grande azione sessione estiva della società. Dusan Vlahovic non rinnoverà con i bianconeri, nessun accordo tra le due parti che alla fine hanno deciso di separarsi.

Calciomercato Juventus, addio a Vlahovic: l’attaccante serbo conteso da Milan, Feberbahce e Al-Hilal

Era già finita da un po’ la storia tra Dusan Vlahovic e la Juventus, ma le due parti ci hanno provato, e non poco, a trovare un’accordo, ma non è mai successo. C’era anche la volontà di Luciano Spalletti che aveva chiesto alla società di puntare ancora sul numero 9. Al momento, non c’è un futuro certo per il giocatore, l’offerta più concreta è quella del Fenerbahce. ll giocatore della Nazionale serba è stato contattato anche dall’Al-Hilal, la squadra araba allenata da Simone Inzaghi. Potrebbe essere un’alternativa, se non dovesse uscire un’offerta dai cinque campionati europei più importanti.