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mercoledì, Giugno 3, 2026
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Calciomercato Juventus, non solo Brahim Diaz, bianconeri sulle tracce di Justin Kluivert

Di
Anna Rosaria Iovino
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Brahim Diaz ph: Fornelli/Keypress

Il calciomercato Juventus si avvicina ad un altro giocatore ex Serie A. Oltre a Brahim Diaz, i bianconeri si sono messi sulle tracce di Justin Kluivert.

Calciomercato Juventus, nel mirino due ex Serie A: i nomi

L’ex Roma è reduce da una stagione positiva al Bournemouth ed è tornato di moda per il nostro campionato. Durante la sua esperienza con la maglia dei giallorossi, il figlio d’arte non era riuscito a dare il meglio di sé e soprattutto a lasciare il segno. Passato al Bournemouth, con in panchina Iraola, invece, con un cambio di ruolo è riuscito ad imporsi bene e anche a farsi notare per le sue qualità. Con la vetrina delle Ciliegie, è riuscito a farsi notare e diventare un obiettivo di mercato di diverse società, inclusa la Juventus, e non solo.

Non sarà semplice arrivare al giocatore, il valore del suo cartellino si aggira intorno ai 30 milioni di euro. Inoltre, il trequartista 27enne, è legato al club inglese fino al 2028.
La dirigenza della Madama è sulle tracce di un altra vecchia conoscenza della Serie A: nel mirino dei bianconeri c’è Brahim Diaz. Il giocatore è in uscita al Real Madrid che, con l’arrivo di José Mourinho potrebbe non avere più lo spazio che desidera.

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