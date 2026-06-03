Il calciomercato Juventus si avvicina ad un altro giocatore ex Serie A. Oltre a Brahim Diaz, i bianconeri si sono messi sulle tracce di Justin Kluivert.

Calciomercato Juventus, nel mirino due ex Serie A: i nomi

L’ex Roma è reduce da una stagione positiva al Bournemouth ed è tornato di moda per il nostro campionato. Durante la sua esperienza con la maglia dei giallorossi, il figlio d’arte non era riuscito a dare il meglio di sé e soprattutto a lasciare il segno. Passato al Bournemouth, con in panchina Iraola, invece, con un cambio di ruolo è riuscito ad imporsi bene e anche a farsi notare per le sue qualità. Con la vetrina delle Ciliegie, è riuscito a farsi notare e diventare un obiettivo di mercato di diverse società, inclusa la Juventus, e non solo.

Non sarà semplice arrivare al giocatore, il valore del suo cartellino si aggira intorno ai 30 milioni di euro. Inoltre, il trequartista 27enne, è legato al club inglese fino al 2028.

La dirigenza della Madama è sulle tracce di un altra vecchia conoscenza della Serie A: nel mirino dei bianconeri c’è Brahim Diaz. Il giocatore è in uscita al Real Madrid che, con l’arrivo di José Mourinho potrebbe non avere più lo spazio che desidera.