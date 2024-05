De Zerbi al Milan non è una novità. La notizia di un suo possibile arrivo sulla panchina rossonera è datata. Con l’addio al Brigthon i rossoneri ci hanno pensato e creduto seriamente. Perde quota quindi l’opzione Fonseca, che in settimana dovrebbe comunque salutare il Lille.

Milan, De Zerbi in pole per la panchina

A Via Aldo Rossi si stanno muovendo concretamente per portare Roberto De Zerbi in panchina. Nelle scorse ore c’è stato un contatto tra le parti per capire la fattibilità dell’operazione: decisiva la mossa dell’ex tecnico del Sassuolo di liberarsi dagli inglesi. Quello che dà timore è la “famosa clausola rescissoria” presente nel contratto del tecnico che, sebbene sia inferiore a quella iniziare, 15 milioni di euro, è ancora esistente.

De Zerbi ha il Milan nel cuore, legame che non ha mai nascosto, così non ha mai nascosto di voler tornare a lavorare in Italia. Il Milan, un sogno, è il club nel quale è cresciuto da calciatore, ha un posto speciale nel suo cuore. L’ex Sassuolo ha l’identikit perfetto per il nuovo tecnico che stanno cercando i dirigenti del Diavolo.