Milan, Samardzic in stand-by: una contropartita potrebbe aiutare l’operazione

Il Milan per rinforzare il suo centrocampo pensa a diversi profili. Dopo le notizie di Fofana che nelle ultime settimane è il nome più caldo, i rossoneri cercherebbero anche un centrocampista con caratteristiche più offensive. Il nome di Samardzic fa gola ai rossoneri, anche se la trattativa secondo il Corriere dello Sport potrebbe essere più lunga del previsto.

Milan, Pobega la chiave per arrivare a Samardzic

Per una questione di accordi tra le parti, e per il fatto che il Milan dovrà vendere prima qualche suo giocatore per sfoltire la rosa soprattutto a centrocampo. Proprio per questo l’inserimento di una contropartita tecnica potrebbe aiutare nella riuscita dell’operazione. Il nome che potrebbe far comodo all’Udinese è Pobega. In uscita a centrocampo rimane anche Adli che è seguito in Arabia Saudita.